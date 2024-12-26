Львівські фахівці Охматдиту успішно прооперували 13-річну дівчинку, яка народилась із вродженою патологією – подвоєння внутрішніх статевих органів. До лікарів батьки дівчинки звернулися через гострий біль у животі, що не зникав навіть після приймання сильних знеболювальних.

Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня “Охматдит”.

У лікарні дитині зробили екстрену діагностичну лапароскопію, під час якої було діагностовано подвоєння матки.

“Одна матка була нормальних розмірів, друга була збільшена у 3,5 раза”, — пояснюють лікарі.

Як пояснила гінекологиня Наталія Козак, у дівчинки почалася менструація. З однієї матки менструальні виділення санувалися нормально, а з іншої не відходили зовсім, у зв’язку з відсутністю отвору (агнезія).

Відтак лікарі прийняли рішення зробити операцію, під час якої було проведено фенестрацію (формування отвору) піхви і відсановано з неї увесь вміст. Після втручання менструації відбувалися фізіологічно та не супроводжувалися болем.

“Ми продовжуємо спостерігати за пацієнткою увесь цей час, як у неї відбувається менструація”, — додала гінекологиня.

Лікарі наголосили, що зазначена патологія є вродженою, про яку ні дитина, ні її батьки не знали, адже до цього дівчинку не обстежували. Зазвичай подібні випадки лікарі діагностують у період статевого дозрівання, коли дівчинка починає менструювати.