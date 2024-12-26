Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня “Охматдит”.
У лікарні дитині зробили екстрену діагностичну лапароскопію, під час якої було діагностовано подвоєння матки.
“Одна матка була нормальних розмірів, друга була збільшена у 3,5 раза”, — пояснюють лікарі.
Як пояснила гінекологиня Наталія Козак, у дівчинки почалася менструація. З однієї матки менструальні виділення санувалися нормально, а з іншої не відходили зовсім, у зв’язку з відсутністю отвору (агнезія).
Відтак лікарі прийняли рішення зробити операцію, під час якої було проведено фенестрацію (формування отвору) піхви і відсановано з неї увесь вміст. Після втручання менструації відбувалися фізіологічно та не супроводжувалися болем.
“Ми продовжуємо спостерігати за пацієнткою увесь цей час, як у неї відбувається менструація”, — додала гінекологиня.
Лікарі наголосили, що зазначена патологія є вродженою, про яку ні дитина, ні її батьки не знали, адже до цього дівчинку не обстежували. Зазвичай подібні випадки лікарі діагностують у період статевого дозрівання, коли дівчинка починає менструювати.
- МОЗ: Завдяки посмертному донорству лікарі за два дні врятували 17 життів
- МОЗ: понад 12 000 генераторів забезпечать безперервну роботу у разі відключень
- Українських лікарів-біженців не беруть на роботу в Німеччині