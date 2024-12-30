Роман Олексів — хлопчик, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року — зняв спеціальну блакитну маску, яку носив протягом двох років. Вона допомагала уникати утворення рубців на обличчі дитини після отримання важких травм.

Батько хлопчика Ярослав Олексів опублікував нові світлини сина на своїй сторінці в Instagram.

Після трагедії Роман переніс 27 операцій і більше ніж 100 днів перебував у реанімації в Університетській клініці Дрездена. У Німеччині він почав носити компресійний одяг і спеціальну маску, які стримували ріст рубців та готували шкіру до подальшої пластики. Лікарі прогнозували, що хлопчик не зможе самостійно ходити, але він врешті-решт зміг знову стати на ноги.