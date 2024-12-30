Батько хлопчика Ярослав Олексів опублікував нові світлини сина на своїй сторінці в Instagram.
Після трагедії Роман переніс 27 операцій і більше ніж 100 днів перебував у реанімації в Університетській клініці Дрездена. У Німеччині він почав носити компресійний одяг і спеціальну маску, які стримували ріст рубців та готували шкіру до подальшої пластики. Лікарі прогнозували, що хлопчик не зможе самостійно ходити, але він врешті-решт зміг знову стати на ноги.
“І от прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Тепер наші реабілітації виглядають і виглядатимуть інакше. Подумки, ми вже вдома в Україні. Сподіваємося незабаром це станеться насправді. Там розпочнеться нова сторінка – життя, одужання і мрій!”, – батько Романа, Ярослав Олексів у Instagram.
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