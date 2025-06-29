ППО Хмельницької області знищила ракети Х-101 та безпілотники Shahed 29 червня

Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
29 червня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони успішно знищили дві ракети типу Х-101 та дев’ять безпілотних літальних апаратів (БпЛА) “Shahed”. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.
За його словами, в результаті атаки було втрачено 21 БпЛА “Shahed”, а наразі встановлюється місце падіння уламків.
“Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджено вікна в недіючій школі. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.”
О 01:17 Повітряні сили України повідомили про безпілотний літальний апарат, що рухався зі сходу у напрямку Хмельницького. О 04:08 було зафіксовано групу крилатих ракет, що летіла з Вінниччини на Хмельниччину, а о 04:13 стало відомо, що ракети прямують курсом на захід.
О 04:23, за даними Повітряних сил України, крилаті ракети з Житомирщини також летіли у напрямку Хмельниччини.
Повітряна тривога в Хмельницькій області розпочалась о 00:12 і завершилась о 05:06.
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