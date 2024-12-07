Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Президента.
“Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.
Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!”, — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент України сьогодні в Парижі зустрічався з Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом, інавгурація якого має відбутися в січні. Це був перший закордонний візит Трампа після обрання. В Париж він, як і Зеленський, прибув на урочисте відкриття реконструйованого після пожежі Собору Паризької Богоматері.
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