Хорватія планує передати Україні 30 танків М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80. У свою чергу, країна придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8, які замінять передане Україні озброєння.

Про це повідомило Міністерство оборони Хорватії.

У понеділок, в Берліні, міністри оборони Хорватії та Німеччини підписали “Лист про наміри”. Цей лист є першим кроком у напрямку закупівлі Німеччиною новітньої техніки для Хорватії. Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівлі основного бойового танка Leopard 2A8, який є найсучаснішою версією, що випускається провідним європейським виробником озброєння Rheinmetall.

“Міністри оборони Хорватії і ФРН Анушич і Пісторіус підписали сьогодні Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8”, – йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Хорватії.

Анушич додав, що нова модель закупівель Leopard 2A8 вигідна для всіх учасників: Хорватії, Німеччини та України. Вартість військової техніки, яку Хорватія передасть Україні, буде відрахована з суми, яку вона має сплатити за нові танки.