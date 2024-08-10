Україна та Хорватія обговорили питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики. Тепер Київ може розраховувати на отримання додаткового генерувального обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на підсумки зустрічі заступника Міністра енергетики України Романа Андарака з послом Хорватії Аніцею Джамич.

Зазначається, що Роман Андарак подякував Хорватії за надану гуманітарну допомогу, зокрема за 75 тонн обладнання, що допоможе зміцненню української енергетичної інфраструктури. Він відзначив, що від початку збройної агресії Росії Хорватія була та залишається одним із найпослідовніших та найнадійніших партнерів України.

“Надане обладнання є першочерговою потребою, особливо у прифронтових регіонах, де ворог знищив значну частину енергетичних потужностей. Підтримка партнерів у розбудові невеликих об’єктів розподіленої генерації для нас надзвичайно важлива”, — наголосив заступник міністра енергетики.

Хорватська сторона, своєю чергою, підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду. Зокрема Аніца Джамич заявила, що Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.

Також планується участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримка сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, й обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу.