МЗС Угорщини Петер Сійярто охарактеризував Хорватію як «ненадійну» для транзиту нафти, що спричинило обурення в Загребі.

Про це пише Euractiv.

Словаччина та Угорщина відхилили пропозицію Європейської комісії щодо використання альтернативних маршрутів для транзиту російської нафти через Хорватію, вказуючи на ненадійність цієї країни та значне підвищення цін на транзит.

Міністр закордонних справ Хорватії висловив обурення з приводу цих заяв, назвавши їх політично образливими. Словаччина, яка вже отримує частину нафти через хорватський трубопровід, зазначила, що не знає умов поставок.

Обидві країни вимагають від Єврокомісії відновлення потоків нафти з Росії через Україну, але також розглядають альтернативні рішення, якщо не буде дій з боку Єврокомісії.