Під час свого візиту до Києва премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму €300 млн.

Про це повідомили Офіс Президента і хорватський премʼєр у соцмережі Х.

За словами премʼєра, Загреб вирішив виділити €300 млн для України в межах нового військового пакета.

“Допомога наразі становить 300 мільйонів євро, а також ми ділитимемось досвідом у гуманітарному розмінуванні територій, переслідуванні військових злочинців та щодо європейського шляху”, – зазначив він.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку та надання 11-го пакета допомоги.

“Лідери обговорили гуманітарне розмінування забруднених територій. Глава держави відзначив лідерську роль Хорватії в цьому процесі та висловив подяку за ініціативу щодо організації донорських конференцій з розмінування. Окремо під час зустрічі було приділено увагу повоєнному відновленню та реконструкції енергетичної інфраструктури”, – повідомили в Офісі президента.