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Сертифікат було передано українській стороні представниками Хорватії під час міжнародної конференції Globsec Forum у Празі.

Анушич підкреслив, що розмінування України вимагатиме значного часу та фінансових ресурсів, оскільки близько 26% території забруднено мінами. Він зазначив важливість міжнародної підтримки в цьому процесі.

Хорватія співпрацює з Україною в питаннях гуманітарного розмінування як на двосторонній, так і на багатосторонній основі, зокрема в рамках коаліції під керівництвом Литви.

На донорській конференції в Загребі у 2023 році було зібрано майже пів мільярда доларів, що сприятиме відновленню країни.

Хорватська компанія DOK-ING, заснована 30 років тому, займається очищенням території Хорватії, де після війни за незалежність залишилося близько 30% забрудненої землі, і планує завершити розмінування до 2026 року.