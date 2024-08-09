Українець Олександр Хоцянівський боротиметься за "бронзу" Олімпійських ігор у вільній боротьбі, вигравши два наступні поєдинки.

Про це пише Суспільне спорт.

Українець Олександр Хоцянівський змагатиметься за “бронзу” Олімпійських ігор у вільній боротьбі, потрапивши до втішних раундів після півфіналів.

У ваговій категорії 125 кг він програв грузинському борцеві Гено Петріашвілі з рахунком 0:11, але має шанс на медаль, якщо Петріашвілі вийде до фіналу.

Срібний призер Олімпіади-2020 Петріашвілі здобув перемогу у фіналі, обігравши Гіоргі Мешвілдішвілі з рахунком 7:0.

Це означає, що Олександр Хоцянівський, 34-річний українець, змагатиметься у втішній сітці з першого раунду проти інших суперників Петріашвілі на його шляху до фіналу.