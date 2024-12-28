Професор Джеффрі Хінтон, який у 2024 році отримав Нобелівську премію з фізики за роботу в області штучного інтелекту, сказав, що ймовірність того, що штучний інтелект призведе до вимирання людства протягом наступних трьох десятиліть, становить від 10% до 20%.

Про це пише The Guardian.

Комп’ютерний геній, якого часто називають “хрещеним батьком ШІ” сказав, що існує “10-20% ймовірності”, що штучний інтелект призведе до вимирання людства в наступні тридцять років, оскільки швидкість змін у технологіях “набагато швидша”, ніж очікувалося.

Раніше Хінтон оцінював 10% ймовірність того, що технологія спричинить катастрофічні наслідки для людства.

“Ситуація полягає в тому, що більшість експертів у галузі ШІ вважають, що, ймовірно, протягом наступних 20 років ми розробимо системи штучного інтелекту, які будуть розумніші за людей. І це дуже страшна думка”, — сказав він.

Хінтон наголосив, що темпи розробки “дуже, дуже швидкі”, набагато швидше, ніж він очікував, тому він закликав владу запровадити регулювання технології.

“Мене хвилює те, що “невидима рука” не захистить нас. Тому залишити прибутки великих компаній недостатньо для забезпечення безпечного розвитку. Єдине, що може змусити великі компанії інвестувати більше в дослідження безпеки, — це державне регулювання”, — сказав він.