У Білому домі підтвердили незмінну підтримку Сполученими Штатами України, незалежно від того, хто представлятиме США на запланованому в Швейцарії Саміті миру.

Про це йдеться у заяві радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Представника адміністрації президента США Джо Байдена запитали, чи не турбує його, що відсутність Байдена на саміті може надіслати неправильний сигнал світовій спільноті щодо важливості підтримки України.

“Сполучені Штати й президент Байден підтримують президента Зеленського й народ України, і це буде продовжуватися незалежно від того, хто сидітиме в якому кріслі на Саміті миру”, – підкреслив Кірбі.

Він також зазначив, що з самого початку повномасштабної війни РФ проти України “жоден інший лідер не зробив і не продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден”, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії.

“І президент взяв на себе зобов’язання перед Україною бути поруч з ними в довгостроковій перспективі”, – додав Кірбі.