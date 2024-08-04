Міністерство внутрішніх справ має ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці та Кривому Розі, які розпочнуть навчання вже з цього навчального року.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

“Ці навчальні заклади орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників і військовослужбовців. Здобувати освіту запрошують дітей після закінчення 9 класу (на основі базової середньої освіти)”, — йдеться у повідомленні.

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських Міта осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків.

Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони. Діти інших працівників сектору безпеки та оборони, включаючи звільнених зі служби, теж можуть претендувати на вступ.

Для вступу необхідно скласти тести по історії України, написати диктант по українській мові та пройти перевірку фізичної підготовки.

Заповнити анкету вступника до ліцею можна за посиланням.