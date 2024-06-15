У суботу, 15 червня, розпочинається Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Україну на Саміті миру, окрім президента Володимира Зеленського, представлятимуть ще вісім посадовців.

Про це повідомляє “Межа”.

До делегації увійшли:

Президент України Володимир Зеленський,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

перша віцепрем’єр-міністерка – міністр економіки України Юлія Свириденко,

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,

заступники керівника ОПУ Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець,

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.

Відомо, що Саміт розпочнеться о 13:45 за швейцарським часом (14:45 за київським) зі спільних заяв президентів України та Швейцарії.

Офіційна церемонія зустрічі учасників Глобального Саміту миру стартує о 16:30. О 17:30 розпочнеться перше пленарне засідання саміту.

За інформацією Президента України, на саміті присутні Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка.

Нагадаємо, за даними видання Reuters, переговори, ймовірно, будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною — продовольчій і ядерній безпеці, свободі судноплавства.