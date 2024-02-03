Художниця Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей Міністерства оборони України, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта — звичайний ФОП, надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо.

Одна з квартир художниці розташована в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК «Пори року».

Через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об’єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

Для чого все це зробили, в коментарі hromadske пояснив юрист Ярослав Бутирін: «Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати».

Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.

11 січня про арешт цих об’єктів повідомляли у ДБР. У переліку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк.