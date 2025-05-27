29 травня, рік тому, загинула Ірина “Чека” Цибух — Бойова медикиня, медійниця, громадська діячка. Ірина була однією з тих, хто не просто говорила про памʼять, вона її творила, день за днем на системному рівні.

Вона вчила, що ритуали – це відповідальність живих перед мертвими. Що момент мовчання – це не формальність, а форма єдності. Життя. Вдячності.

У цей день в містах України відбудеться Хвилина мовчання присвячена Ірині “Чеці” Цибух та всіх загиблих на війні за Україну. Це не лише вшанування Ірини. Це вшанування всіх загиблих. Це момент дії, момент нашої спільної відповідальності.

“Момент мовчання – це більше, ніж індивідуальна історія, він про загальнонаціональну єдність”, – Чека.

Ми живемо в країні, де забуття – не випадковість, а системна політика, яка тривала століттями. Ми живемо в країні, де історію писали не ми. Нашу памʼять не просто замовчували: її викорчовували. Архіви зникали. Могили зрівнювали із землею. Імена стирали. Ми не зберегли всіх традицій, не отримали повного спадку. Те, що іншим дісталося від предків – нам доводиться виборювати з боєм.

“Памʼять не приходить сама, її треба створювати, розділяти, повторювати, ритуалізувати. Тому ми закликаємо: 29 травня о 9:00 зупиніться. Віддайте шану Ірині. І всім, хто не з нами. Ми не можемо повернути мертвих. Але можемо не дати вмерти памʼяті. Це не про Ірину тільки. Це про тисячі. Про майбутнє, яке не сталося. Це про відповідальність. Сьогодні ми обираємо – бути нацією, яка памʼятає. Не тому що легко. А, тому що інакше – ніяк.” – ГО “Вшануй”

Як долучитися:

О 9:00 ранку 29 травня — долучіться до акції у своєму місті ( списки міст ) або самі зупиніться вдома, в офісі, у транспорті.

Поширте інформацію в соціальних мережах.

Долучайтесь до локальних ініціатив: організація. Напишіть @ moment_of_honor в Instagram, щоб приєднатися.



Деталі акції

Дата: 29 травня 2025 року

Час збору: 8:50

Час акції: 8:89-09:02

Локації шукайте по містах (фото)



Довідка:

Ірина Цибух — бойова медикиня, медійниця, громадська активістка, доброволиця батальйону «Госпітальєри». Загинула під час евакуації поранених на Харківщині 29 травня 2024 року.

ГО «Вшануй» працює над формуванням та впровадженням нових меморіальних практик в Україні. Серед цілей організації – популяризація хвилини мовчання на національному рівні. Одне з головних гасел: «Памʼятай про полеглих – допомагай живим». Співзасновницею громадської організації була загибла госпітальєрка Іра «Чека» Цибух. Її друзі продовжують її справу розвитку культури вшанування та меморіалізації захисників і захисниць України.