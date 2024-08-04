Про це повідомляє Суспільне спорт.
Олександр Хижняк забезпечив собі щонайменше “срібло” на Олімпійських іграх-2024 з боксу, досягнувши фіналу в категорії до 80 кг.
Він розпочав турнір з двох перемог, здолавши угорця Пилипа Акімова та бразильця Вандерлея Перейру, що гарантувало йому “бронзу”. У півфіналі Хижняк зустрівся з кубинцем Арленом Лопесом, чинним чемпіоном у напівважкій вазі.
У фіналі 7 серпня Хижняк змагатиметься за “золото” з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм.
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