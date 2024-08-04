Олександр Хижняк вийшов у фінал боксу на Олімпіаді-2024, гарантуючи собі медаль. У фіналі 7 серпня він зустрінеться з казахстанцем Оралбаєм.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Олександр Хижняк забезпечив собі щонайменше “срібло” на Олімпійських іграх-2024 з боксу, досягнувши фіналу в категорії до 80 кг.

Він розпочав турнір з двох перемог, здолавши угорця Пилипа Акімова та бразильця Вандерлея Перейру, що гарантувало йому “бронзу”. У півфіналі Хижняк зустрівся з кубинцем Арленом Лопесом, чинним чемпіоном у напівважкій вазі.

У фіналі 7 серпня Хижняк змагатиметься за “золото” з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм.