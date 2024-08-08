Український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, перемігши казахстанця Нурбека Оралбая у фіналі.

Про це пише Суспільне спорт.

Український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 80 кг на Олімпіаді-2024 у Парижі, перемігши казахстанця Нурбека Оралбая у фіналі.

Це його другий фінал Олімпійських ігор; у Токіо він був близьким до золота, але програв суперечливим нокаутом.

На шляху до фіналу в Парижі Хижняк здобув три перемоги, включаючи важку перемогу над олімпійським чемпіоном Арленом Лопесом, після програного першого раунду.

Суперник Хижняка, чемпіон світу у вазі до 80 кг Оралбай, програв українцеві в єдиному бою, що відбувся у лютому 2023 року.