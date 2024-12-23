Українські державні реєстри Міністерства юстиції зазнали масштабної кібератаки, яка могла бути здійснена через фішинг або підкуп співробітників.

Про це заявив голова підкомітету з питань кібербезпеки у Верховній Раді Олександр Федієнко у коментарі “Радіо Свобода”.

За його словами, напад був ретельно підготовлений, і для його здійснення використали акаунт із найвищим рівнем доступу.

Федієнко припускає, що зловмисники могли використати різні методи проникнення, включно з підкупом працівників, впровадженням шкідливих пристроїв, як-от флешки, або фішингом електронних листів. Він підкреслив, що така атака потребувала значної організаційної роботи:

“Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр, була включена. Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації”, – сказав депутат.

Попри складність ситуації, бази даних, за інформацією Федієнка, вдалося зберегти. Він висловив сподівання, що архіви даних залишилися в безпеці й будуть поступово відновлені протягом двох тижнів.