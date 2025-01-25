Кіберфахівці ГУР Міноборони здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у Росії мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в російській агресії проти України - компанію “МегаФон”.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в розвідці.

Джерела агенції розповіли, що від вчорашнього ранку жителі Москви, Санкт-Петербурга та багатьох центральних регіонів РФ почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Вже за кілька годин у “Роскомнагляді” підтвердили “збій на інфраструктурі компанії МегаФон”.

Зазначається, що згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету — “результативна килимова DDoS-атака на МегаФон”. У самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює “штатно”, але “можливі проблеми з доступом відбуваються з незалежних від них причин”.

Утім, як стверджують джерела Укрінформу, успішна “килимова атака” порушила роботу не лише “МегаФону”, але й операторів звʼязку та інтернету “Yota”, “NetByNet”, та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України.