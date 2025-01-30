До річниці подвигу героїв Крут кіберфахівці Головного управління розвідки України провели DDOS-атаку на цифрові системи російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть".

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на обізнане джерело в розвідці.

Зазначається, що атака вразила онлайн-сервіси підприємств, що забезпечують діяльність російської армії.

Зокрема, з 28 січня клієнти компаній не можуть увійти до особистого кабінету, скористатися послугами онлайн-сервісів, оплатити пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси.

Російські користувачі масово скаржаться на збої, а представники “Газпрому” називають це “тимчасовим технічним збоєм”, не пояснюючи причин.

“Сьогоднішні проблеми російських водіїв — це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!”, — прокоментували атаку в ГУР.