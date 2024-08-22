Про це повідомляють“Суспільне” та “РБК-Україна” із посиланням на власні джерела у розвідці.
Зазначається, що відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів “Пєрвоуральськ ТВ”, “Євразія 360”, “Євразія. Пєрвий канал” та інших.
Частина каналів, які були під атакою ГУР, входять до медіахолдингу підсанкційного олігарха Андрія Комарова.
“Російські фахівці намагалися виправити ситуацію, однак через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох телеканалів у РФ. Водночас ці контрзаходи не завадили ГУР зберегти доступ до їхніх серверів. Станом на ранок лише телеканал “Євразія 360″ та ТВ-3 частково відновили свою роботу”, – йдеться у повідомленні.
- Через масштабний збій в Росії не працюють месенджери та інтернет-сервіси
- Росіяни намагалися вкинути пропагандистську статтю від імені ГУР через одеські ЗМІ
- Росіяни не можуть зняти готівку, кібератака ГУР посилюється