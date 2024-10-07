Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з активістами групи ВО Team 7 жовтня здійснили атаку на російську автоматизовану систему "Правосуддя", яка відповідає за електронний документообіг у судах.

Про це повідомили співрозмовники РБК-Україна, Суспільного.

Як зазначають інформатори, внаслідок цієї кібератаки була паралізована робота судів, електронних поштових скриньок відомств і офіційних вебсайтів. Крім того, кіберфахівці отримали доступ до даних користувачів і внутрішньої документації системи “Правосуддя”.

“Наразі росіяни скаржаться на неможливість подання позовів і перегляду розкладу судових засідань, оскільки сайти судів не працюють”, — повідомили джерела.

За їх словами, атака стала можливою через низький рівень підготовки російських кіберспеціалістів та вразливості в системах кібербезпеки, які просувалися такими компаніями, як “Лабораторія Касперського”, Positive Technologies та АТ “ІВК”.

“Правосуддя” — це система електронного документообігу, що використовується в судах Росії всіх юрисдикцій і рівнів. Через неї громадяни подають заяви, отримують інформацію про судові позови та розклад судових засідань.