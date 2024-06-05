У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів. За повідомленням джерел, за цим стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України. Проблеми спостерігаються в податковій службі РФ, «Сбєрбанку» і навіть соцмережі VK.

Про це розповів співрозмовник «Української правди» в ГУР МОУ.

Спеціалісти управління фактично паралізовували роботу низки державних установ та приватних компаній РФ.

У “Роскомнагляді” стверджують, що збої є наслідком “аварії магістральної мережі зв’язку”. Однак джерела видання стверджують, що справа в масштабній DDoS-атаці, яку зараз проводять кіберфахівці ГУР МОУ.

Про DDoS повідомила й федеральна податкова служба Росії, чий сайт та сервіси виявилися заблокованими. Загалом 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг низки міністерств: міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Про відсутність доступу до мережі заявила Об’єднана авіабудівельна компанія. Її роботу на певний час було паралізовано. Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища РФ “Гособлако”. І наостанок в низці регіонів Росії вже кілька днів не працює Єдиний державний реєстр РАГС: росіяни масово скаржаться на скасовані весілля.

Недоступними є послуги деяких банківських установ, зокрема, “Сбербанка” та “Альфабанка”. Також є серйозні перебої в роботі мережі “ВКонтакте” — низка сервісів недоступна.