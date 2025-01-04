Про це повідомляє hromadske із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що внаслідок кібератаки було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.
За даними джерела, “РегіонТрансСервіс” надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в залізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів.
“Ця компанія є однією з ключових, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак — перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України”, — наголошується у повідомленні.
Додамо, що ця подія сталася у день народження головного розвідника України, начальника ГУР МО України, генерал-майора, повного кавалера ордена “За мужність” Кирила Буданова. Сьогодні йому виповнюється 39 років.
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