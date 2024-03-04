Українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони РФ, а також масивом секретної службової документації російського відомства.

Зокрема, йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії.

За словами ГУР, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

“Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою “Бюрократъ”, – наголошують у розвідці.

Так. у розпорядженні воєнної розвідки України також опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. У ГУР підкреслюють, що він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

“Робота у кіберпросторі Росії спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі – буде!”, – зазначили українські розвідники.

8 лютого у Головному управлінні розвідки також заявили про нову успішну кібератаку на програми керування дронами у росіян – у них стався масштабний збій.