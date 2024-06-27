Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту.

Про це повідомили джерела у розвідці.

За словами співрозмовника агентства, кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа». Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для колцентру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.

Також напередодні ГУР атакувало російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.