Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Найполіції.

«Українцям продовжують надходити шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати. Зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми. Так, в одному із популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі», – зазначається в повідомленні.

За даними кіберполіції, для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

Для того, щоб не стати жертвами аферистів, правоохоронці закликають українців не передавати стороннім особам свої особисті дані, а також не вводити у різноманітних анкетах та на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди і одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

“Важливо бути обачними. Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу. Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням”, – йдеться у повідомленні.