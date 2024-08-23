Про це повідомила пресслужба Судової влади України.
Зокрема йдеться про:
– Житомирський апеляційний суд;
– Київський апеляційний суд;
– Господарський суд Івано-Франківської області;
– Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
– Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
– Баштанського районного суду Миколаївської області;
– Білопільський районний суд Сумської області;
– Менський районний суд Чернігівської області;
– Сокирянський районний суд Чернівецької області;
– Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області;
– Чернівецький районний суд Вінницької області;
– Нововодолазький районний суд Харківської області;
– Великомихайлівський районний суд Одеської області;
– Господарський суд Одеської області.
“Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи. Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково”, — йдеться у повідомленні.
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