Останнім часом в Німеччині значно зросла активність кіберзлочинців, у тому числі тих, що мають зв'язки з російськими спецслужбами.

Про це заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер під час презентації в понеділок звіту про ситуацію з кіберзлочинністю за 2023 рік.

За даними глави МВС, це зростання пов’язане зі збільшенням кількості кібератак, що стали наслідком російської злочинної активності проти України. Зокрема, кількість таких атак, які були здійснені з закордону або із невідомих місць, збільшилася на 28% порівняно з попереднім роком.

Об’єктами цих атак стали політичні партії, критична інфраструктура, компанії у сфері інформаційних технологій, логістики, оборони, а також об’єкти повітряного транспорту. Серед угруповань, які здійснювали атаки, було виявлено і APТ28, яке має зв’язки з російською військовою розвідкою.

«Ситуація із загрозою у сфері кібербезпеки залишається високою, тому ми діємо так рішуче – на національному та міжнародному рівнях. Хочу ще раз підкреслити: ми не дозволимо російському режиму нас залякати. Ми будемо продовжувати робити все для захисту нашої демократії проти подібних російських кібероперацій. І ми будемо продовжувати масивно підтримувати Україну», — підкреслила Фезер.

Голова Федерального управління кримінальної поліції, Гольгер Мюнх, відзначив, що нещодавні розслідування свідчать про те, що Німеччина посилила захисні заходи, особливо у захисті від кібератак, які можуть бути здійснені російським режимом.

За його словами, кількість кіберзлочинів, що скоєні з закордону, перевищує внутрішні злочини, хоча останні виявляють тенденцію до зменшення, водночас залишаючись на високому рівні — 134 407 випадків у 2023 році, з яких 82% — це випадки комп’ютерного шахрайства.

У 2023 році спостерігалися різні методи кіберзлочинців, такі як використання фішингових програм для отримання доступу до державних вебсайтів, DDoS-кампанії для завади роботі ІТ-систем компаній, а також шифрування систем програмами-вимагачами з метою шантажування.

За оцінкою BKA та державних органів кримінального розслідування, у 2023 році понад 800 компаній та установ по всій країні повідомили в поліцію про випадки програм-вимагачів, проте це лише частина від всіх випадків, оскільки багато інцидентів може залишатися незареєстрованими.

Згідно з інформацією від Bitkom, загальний економічний збиток від кібератак у 2023 році досяг дуже високого рівня — 148 мільярдів євро.