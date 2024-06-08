Про це повідомляє Reuters.
За даними польського уряду, кількість людей, які намагаються потрапити до кордону, зросла в останній час. В результаті дій білорусів 28 травня загинув польський прикордонник, який отримав травми під час зіткнень з мігрантами.
Відомо, що Польща та ЄС звинуватили Білорусь та РФ у спробах поширення хаосу шляхом висування мігрантів через кордон з 2021 року. У той же час, у Мінську та Москві заперечують всі звинувачення.
“Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони полягає в тому, щоб ніхто не зазнавав подібних нападів, яких зазнають польські солдати”, — сказав заступник міністра оборони Павел Залевський.
Згідно з чинними угодами, мігранти можуть подати заявку на отримання притулку в Польщі, яка є членом ЄС, якщо вони перебувають на території Польщі.
Агата Ключевська, яка керує місцевою групою підтримки мігрантів, заявила, що запровадження забороненої зони ще більше ускладнить життя мігрантів. За її словами, будь-яке повернення до більш жорстких обмежень може призвести до того, що ще більше людей залишиться на білоруському боці, а також змусить волонтерів, таких як вона, повернутися до днів, коли їм доводилося таємно допомагати мігрантам.