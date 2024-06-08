На кордоні між Білоруссю та Польщею збільшується напруження через зростання кількості мігрантів, які намагаються проникнути на територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними польського уряду, кількість людей, які намагаються потрапити до кордону, зросла в останній час. В результаті дій білорусів 28 травня загинув польський прикордонник, який отримав травми під час зіткнень з мігрантами.

Відомо, що Польща та ЄС звинуватили Білорусь та РФ у спробах поширення хаосу шляхом висування мігрантів через кордон з 2021 року. У той же час, у Мінську та Москві заперечують всі звинувачення.

“Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони полягає в тому, щоб ніхто не зазнавав подібних нападів, яких зазнають польські солдати”, — сказав заступник міністра оборони Павел Залевський.

Згідно з чинними угодами, мігранти можуть подати заявку на отримання притулку в Польщі, яка є членом ЄС, якщо вони перебувають на території Польщі.

Агата Ключевська, яка керує місцевою групою підтримки мігрантів, заявила, що запровадження забороненої зони ще більше ускладнить життя мігрантів. За її словами, будь-яке повернення до більш жорстких обмежень може призвести до того, що ще більше людей залишиться на білоруському боці, а також змусить волонтерів, таких як вона, повернутися до днів, коли їм доводилося таємно допомагати мігрантам.