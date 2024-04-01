Про це повідомляє Опендатабот.

Понад 8,2 млн мікрокредитів на суму 40,62 млрд грн взяли українці за весь 2023 рік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.

Торік у середньому українці брали близько 700 000 мікрокредитів на місяць. Середня сума мікрокредиту торік склала 4 926 грн.

У 2023 році українці взяли в МФО в борг у 1,7 раза більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягнула 9,3 млрд грн.