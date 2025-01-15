Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот” із посиланням на дані Адміністрації державної прикордонної служби України.
За даними дослідження, найбільше випадків неповернень було зафіксовано в червні – 194 тисячі.
Водночас, лише три місяці 2024 року мали позитивну динаміку: квітень (плюс 58 тисяч), липень (плюс 23 тисячі) та серпень (плюс 89 тисяч).
Загалом за майже три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії близько 3 мільйони українців не повернулися в країну.
Це майже така ж кількість, яку фіксували за 11 років до вторгнення (2011-2021 роки), коли число неповернень становило 3,3 мільйона осіб.
Аналітики зазначають, що ці дані відображають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали через офіційні пункти пропуску. Інформація про осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально, наразі є недоступною.
За офіційними даними ЄС, станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйони українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Більшість з них (60%) оселилися в Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).
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