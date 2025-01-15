У 2024 році громадяни України здійснили понад 30,1 мільйона перетинів державного кордону, з яких близько 2% (443 тисячі осіб) не повернулися назад. Це майже в 3,3 раза більше, ніж у 2023 році, коли кількість неповернень була значно меншою.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот” із посиланням на дані Адміністрації державної прикордонної служби України.

За даними дослідження, найбільше випадків неповернень було зафіксовано в червні – 194 тисячі.

Водночас, лише три місяці 2024 року мали позитивну динаміку: квітень (плюс 58 тисяч), липень (плюс 23 тисячі) та серпень (плюс 89 тисяч).

Загалом за майже три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії близько 3 мільйони українців не повернулися в країну.

Це майже така ж кількість, яку фіксували за 11 років до вторгнення (2011-2021 роки), коли число неповернень становило 3,3 мільйона осіб.

Аналітики зазначають, що ці дані відображають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали через офіційні пункти пропуску. Інформація про осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально, наразі є недоступною.

За офіційними даними ЄС, станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйони українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Більшість з них (60%) оселилися в Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).