У 2029 році кількість дітей, які підуть у перший клас, знизиться майже на третину.

Про це сказала заступниця міністра освіти і науки Галина Кузьмичова у коментарі Укрінформу.

“Кількість тих дітей, які зараз навчаються у першому класі стосовно тих, які вчаться у сьомому, менша на понад 30%. І якщо взяти статистику народжуваності останніх років, то до 2029 року у перший клас підуть ще на 30% менше діток, ніж зараз вчаться у першому класі. Опираючись на ці дані, ми повинні будувати нашу майбутню інфраструктурну політику”, — сказала Кузьмичова.

Посадовиця прогнозує у майбутньому закриття багатьох шкіл. Наразі їх в Україні майже 13 тисяч, але понад 50% шкіл вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей, що впливає на якісь освіти. Тому вже зараз потрібно думати про підготовку мереж закладів освіти до нових реалій, роблячи акцент саме на якості освітніх послуг.

“Ми можемо далі продовжувати замовчувати й перебувати в ілюзії, що майже 13 тисяч шкіл по Україні мають потенціал для життя. Це може бути політично вигідною позицією. Та чи відповідає це дійсності? Ні, звичайно. Адже більш як 50% шкіл вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей. А далі буде ще менше. І все це впливає на якість освіти”, — запевняє Кузьмичова.