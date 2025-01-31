У 2024 році в Україні зареєстровано 495,09 тисячі смертей, що в 2,8 раза перевищує кількість народжених – 176,78 тисячі.

Як повідомляє Мін’юст, порівняно з 2023 роком народжуваність скоротилася на 5,7% (на 10,71 тис.), тоді як смертність – лише на 0,2% (на 1,15 тис.).

У другому півріччі 2024 року динаміка дещо покращилася: кількість народжених зросла на 1,6% (до 89,02 тис.), а смертність знизилася на 2,7% (до 244,12 тис.).

Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксовано в Херсонській (11 разів) і Донецькій (8,5) областях. Значно перевищує середній показник у Запорізькій (4,7), Сумській (4,7), Харківській (4,5) і Чернігівській (4,4) областях.

Найкращі показники мають Рівненська (1,6), Закарпатська (1,7), Волинська (1,7) області, Київ (1,8), Чернівецька (1,9) та Львівська області (2,0).