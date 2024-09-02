1 вересня приблизно о 20:50 російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу в Сумах. На цей час відомо про 18 постраждалих, серед яких шестеро дітей. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Згідно з попередніми даними слідства, російська ракета влучила в дитячий будинок, розташований серед багатоповерхівок. На щастя, на той момент у закладі не було дітей.

Однак, постраждалими є 18 мешканців навколишніх будинків, серед яких три хлопчики віком сім, дев’ять і 13 років, три дівчинки віком сім, 15 і 17 років, дев’ять жінок та троє чоловіків.

Крім того, було пошкоджено шість багатоповерхових будинків та Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.