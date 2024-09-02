Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Згідно з попередніми даними слідства, російська ракета влучила в дитячий будинок, розташований серед багатоповерхівок. На щастя, на той момент у закладі не було дітей.
Однак, постраждалими є 18 мешканців навколишніх будинків, серед яких три хлопчики віком сім, дев’ять і 13 років, три дівчинки віком сім, 15 і 17 років, дев’ять жінок та троє чоловіків.
Крім того, було пошкоджено шість багатоповерхових будинків та Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
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