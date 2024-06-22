Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу загинуло троє людей, 43 поранено або травмовано, стався обвал конструкцій будинку.

Про це повідомляють Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, ДСНС, поліція Харківської області.

“У Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту. Це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста поруч з автовокзалом”, – йдеться у зверненні глави держави.

Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті, всім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів.

За словами Зеленського, рятувальна операція складна. Був обвал конструкцій будинку, але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, всі залучені “роблять все, щоб допомогти людям максимально”.

Президент також додав, що лише від початку червня росіяни застосували проти України більш ніж 2400 керованих авіабомб, з них близько 700 – проти Харківщини.