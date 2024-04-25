Кількість поранених внаслідок російського обстрілу Балаклії у Харківській області зросла до десяти, — голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік”, — написав він.
Раніше очільник ОВА повідомляв про 7 постраждалих.
“Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу”, — повідомляв Синєгубов.
Семерих постраждалих госпіталізували. Тип ракети та інші деталі атаки наразі встановлюються.
Пізніше в “Укрзалізниці” повідомили, що під час атаки по залізниці у Харківській області постраждали троє їх співробітників.
В Харківській обласній прокуратурі розпочали розслідування за фактом порушення та звичаїв війни. Як повідомили правоохоронці, всі 10 постраждалих — мирні мешканці.
“За даними слідства, 25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у м. Балаклія[…] Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії”, — повідомили в прокуратурі.
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