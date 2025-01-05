Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його даними, внаслідок удару по Семенівці наразі 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.
Пошкодження, каже Чаус, — значні : адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури.
Сьогодні проводяться роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. В першу чергу – житло.
Із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.