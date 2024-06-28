Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Кількість постраждалих збільшилась до 9. Попередньо, двоє людей не виходять на звʼязок, зазначив Лисак.
Ще троє постраждалих — жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.
У квартирах будинку та автівках навколо місця атаки, ймовірно, заблоковані люди. В одному з під’їздів сталося займання.
Увечері 28 червня в Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, де зруйновано чотири поверхи.