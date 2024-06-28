Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 9 людей. Серед них — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Кількість постраждалих збільшилась до 9. Попередньо, двоє людей не виходять на звʼязок, зазначив Лисак.

Ще троє постраждалих — жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.

У квартирах будинку та автівках навколо місця атаки, ймовірно, заблоковані люди. В одному з під’їздів сталося займання.

Увечері 28 червня в Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, де зруйновано чотири поверхи.