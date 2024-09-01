У результаті російської атаки на Харків постраждалих вже 41 осіб, і рятувальні служби продовжують працювати на місці. Президент підкреслив, що необхідно мобілізувати всі можливі міжнародні ресурси, щоб припинити цей терор.

Про це повідомив голова Харківської ОДА.

“Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей”, – написав він.

Президент також відреагував на обстріл та наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

“Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту”, – підкреслив він.

Раніше голова ОВА сказав, що Росія завдала по місту ракетного удару. Зокрема обстріляли Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі.