Про це повідомив голова Харківської ОДА.

“Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей”, – написав він.

Президент також відреагував на обстріл та наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

“Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту”, – підкреслив він.

Раніше голова ОВА сказав, що Росія завдала по місту ракетного удару. Зокрема обстріляли Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі.

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