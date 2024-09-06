Кількість постраждалих від ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 64 осіб, також відомо про одного потерпілого в Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що психологічну допомогу надали 37 людям, які зазнали стресу внаслідок атаки.

Також відомо, що в Нікополі постраждав 49-річний чоловік. Внаслідок ударів постраждала інфраструктура міста: пошкоджені два житлові будинки, один з яких загорівся, а також два торговельні павільйони і господарська споруда.

“Марганецьку та Мирівську громади також атакували росіяни. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці”, — йдеться у повідомленні.

Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА.