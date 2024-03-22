Про це повідомили у ДСНС.

Також про стан поранених повідомив завідуючий відділенням анестезіології Олександр Вєдєнєєв.

У поранених стан середнього ступеня важкості, зазначив Олександр, проте їхнє життя у безпеці.

Внаслідок обстілу загинули трьоє: 8-річна дівчинка, її 35-річний батько та 62-річний водій тролейбуса.

Ушкодження отримали як об’єкти інфраструктури, так і приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільні транспортні засоби.