Про це повідомили у ДСНС.
Також про стан поранених повідомив завідуючий відділенням анестезіології Олександр Вєдєнєєв.
У поранених стан середнього ступеня важкості, зазначив Олександр, проте їхнє життя у безпеці.
Внаслідок обстілу загинули трьоє: 8-річна дівчинка, її 35-річний батько та 62-річний водій тролейбуса.
Ушкодження отримали як об’єкти інфраструктури, так і приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільні транспортні засоби.
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