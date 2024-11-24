По це повідомила у Телеграмі Херсонська ОВА.

“Російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Постраждала 83-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також часткову травматичну ампутацію передпліччя.

Потерпіла перебуває у важкому стані, її доправили до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу жінку.

“У Херсоні через російський обстріл Дніпровського району постраждала ще одна людина. 65-річна жінка самостійно звернулась до лікарні”, — зазначили в ОВА.

У потерпілої діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини, плеча та ноги.

Лікарі наддають жінці всю необхідну допомогу.