Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у п’ятницю станом на 21.00.
“Відомо вже про 14 постраждалих, серед яких 4 неповнолітніх. Також відомо про 3 загиблих”, — написав він у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до трьох, серед них 10-річна дитина.
Окупанти вдарили по житловому району Миколаєва близько 17 години п’ятниці.
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