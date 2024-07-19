Чотирнадцять осіб постраждали внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Миколаєву, зокрема 4 неповнолітніх.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у п’ятницю станом на 21.00.

“Відомо вже про 14 постраждалих, серед яких 4 неповнолітніх. Також відомо про 3 загиблих”, — написав він у телеграм-каналі.

В ДСНС повідомили, що станом на 21.20 у Миколаєві загинуло 3 особи (з них 1 дитина). Також постраждало 15 осіб (з них 4 дитини, госпіталізовано до лікарні 8 осіб).

Крім того, пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

Окупанти вдарили по житловому району Миколаєва близько 17 години п’ятниці.