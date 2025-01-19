Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, більшість людей отримуватимуть лікування амбулаторно.
Однак є жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.
Вранці, 18 січня, армія РФ вчергове атакувала Запоріжжя, поціливши в об’єкт інфраструктури. У місті пошкоджена адміністративна будівля, житлові будинки та автівки.
Пошуково-рятувальна операція триває.
- У Запоріжжі з-під завалів деблокували тіло загиблого
- Зеленський відреагував на ранкові обстріл Києва та Запоріжжя й закликав світ посилити тиск на Росію
- У Повітряних силах пояснили, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування