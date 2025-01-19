Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, більшість людей отримуватимуть лікування амбулаторно.

Однак є жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Вранці, 18 січня, армія РФ вчергове атакувала Запоріжжя, поціливши в об’єкт інфраструктури. У місті пошкоджена адміністративна будівля, житлові будинки та автівки.

Пошуково-рятувальна операція триває.