Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“21 людина постраждала, з них 7 – у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний”, – йдеться у дописі посадовця.
Лисак додав, що для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Дніпру було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, а також десятки звичайних житлових будинків.
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