Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“21 людина постраждала, з них 7 – у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний”, – йдеться у дописі посадовця.