Ввечері у суботу, 19 жовтня, російські війська завдавали два удари по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. На цю мить відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За його словами, станом на 20:40 кількість поранених внаслідок вечірньої атаки росіян по центру Запоріжжя зросла до восьми людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років.

“Діти знаходяться у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися. Інших постраждалих медики зараз оглядають”, — додав Федоров.

Нагадаємо, сьогодні увечері ворог завдавав два удари по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Нагадаємо, сьогодні російські війська продовжили обстріл Нікопольщини на Дніпропетровщині. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Обстріли призвели до пошкоджень кількох будинків, але люди не постраждали.

Також у суботу, 19 жовтня, російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 33-річний чоловік.