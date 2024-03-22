Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. 10 людей поранено, 3 людини зникли безвісти. 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено. Найбільших руйнувань зазнали 3 локації:

  • 7 приватних будинків зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок двох ракетних ударів по приватному сектору;
  • 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджено від ракетного удару поблизу багатоповерхівки;
  • зупинено рух транспорту греблею Дніпрогес. Перебоїв з електропостачанням немає.

Обласна та міська влада, рятувальники, медики, поліція, громадські організації, волонтери працюють спільно, щоб допомогти постраждалим, розібрати завали, надати людям тимчасове житло.