Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. 10 людей поранено, 3 людини зникли безвісти. 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено. Найбільших руйнувань зазнали 3 локації:
- 7 приватних будинків зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок двох ракетних ударів по приватному сектору;
- 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджено від ракетного удару поблизу багатоповерхівки;
- зупинено рух транспорту греблею Дніпрогес. Перебоїв з електропостачанням немає.
Обласна та міська влада, рятувальники, медики, поліція, громадські організації, волонтери працюють спільно, щоб допомогти постраждалим, розібрати завали, надати людям тимчасове житло.
- Масована ракетна атака по Запоріжжю.
- У Харкові пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло.
- У Хмельницькому двоє загиблих і восьмеро поранених унаслідок російської атаки.